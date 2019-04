Uwaga!!! PE przyjął skrajnie lewacki,groźny dokument o LGBT

"Najbardziej kontrowersyjnymi zapisami zarówno we wstępie do projektu, jak i w proponowanych przepisach rozporządzenia, są fragmenty odnoszące się do kwestii równości płci czy praw tzw. środowisk LGBTQI. Pierwotnie, Komisja w swoim wniosku zaproponowała, aby we wstępie do rozporządzenia umieścić zdanie “Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej”[3]. Neutralne wyrażenie “równość między kobietą i mężczyzną” zostało następnie zastąpione nacechowanym ideologicznie terminem „gender equality”, który zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnosi się do tzw. płci społeczno-kulturowej[4]. Zastępując więc pierwotny termin skrajnie ideologicznym terminem “gender equality”, jednoznacznie sprzeciwiono się zawężaniu pojęcia płci jedynie do płci biologicznych" - alarmuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris".

A na tym nie koniec zagrożeń.