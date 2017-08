UWAGA, OSTRZEŻENIE: Zjedzenie transgenicznego łososia grozi powolną śmiercią

Uwaga!!! Ostrzeż wszystkich na FB!!! Amerykańskie władze uznały genetycznie zmodyfikowanego łososia za produkt zdatny do spożycia – będzie to pierwsze transgeniczne zwierzę, które trafi na sklepowe półki i stoły.

Przeciwko transgenicznemu łososiowi protestowały dotąd określone środowiska konsumenckie oraz organizacje ochrony środowiska utrzymujące, że przeprowadzone dotąd badania nad bezpieczeństwem produktu nie były rzetelne, a zmodyfikowane genetycznie ryby stanowią zagrożenie dla naturalnych ławic w przypadku, gdyby transgeniczne osobniki wydostały się na wolność do rzek i oceanów. – Ta niefortunna decyzja o historycznym znaczeniu uderzy w rzesze konsumentów, wielu niezależnych naukowców, licznych członków Kongresu oraz hodowców łososi z całego świata, będących w tej kwestii na nie – zauważa Wenonah Hauter, dyrektor wykonawcza w Food & Water Watch.

Wkrótce po wydaniu postanowienia FDA w sprawie łososia, organizacja działająca na rzecz konsumentów, Center for Food Safety, zapowiedziała, że wraz z innymi przeciwnikami transgenicznego łososia zawnioskuje o podważenie decyzji agencji.

Łosoś marki AquAdvantage to łosoś oceaniczny, który został tak genetycznie zmodyfikowany, by dorastać do rozmiarów oczekiwanych w sprzedaży w połowę wymaganego dotąd czasu. – FDA gruntownie przeanalizowała sprawę, oceniła dane oraz informacje przedłożone przez AquaBounty i uznała, że zmodyfikowane genetycznie ryby spełniają wymogi, jakie stawia się dopuszczonym na rynek produktom żywnościowym – stwierdziła Bernadette Dunham, dyrektor agencji Center for Veterinary Medicine.

Urzędnicy FDA zaznaczyli, że uzyskanie zielonego światła dla ryb AquaBounty zajęło tak dużo czasu, ponieważ przypadek miał charakter precedensowy. Można jednak podejrzewać, że administracja Obamy zwlekała z decyzją w sprawie transgenicznego łososia obawiając się ostrego społecznego sprzeciwu.

Zgodnie z postanowieniem FDA nie ma potrzeby, by łososie AquaBounty nosiły etykietę z informacją o transgenicznej naturze ryby – taką samą politykę FDA stosuje wobec genetycznie zmodyfikowanych gatunków zbóż. Jednakże agencja wydała wytyczne, zgodnie z którymi sprzedawcy mogą dobrowolnie oznakowywać łososia jako zmodyfikowanego albo niezmodyfikowanego genetycznie. (…)

