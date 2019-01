Uwaga! Norweskie władze pogwałciły prawo konsularne

Norweskie władze zarzucają polskiemu konsulowi „agresywne utrudnianie pracy urzędników oraz nieposłuszeństwo wobec Policji”. Tymczasem, jak wynika z publikowanego przez nas po raz pierwszy nagrania, to norweski urzędnicy oraz policjanci naruszali prawo międzynarodowe uniemożliwiając konsulowi kontakt z małoletnim polskim obywatelem.

Norweskie władze zdecydowały o wydaleniu z kraju polskiego konsula dr. Sławomira Kowalskiego, od pięciu lat skutecznie wspierającego polskie rodziny przed opresyjnymi działaniami norweskiego urzędu do spraw dzieci – Barnevernet. Dr Sławomir Kowalski już wcześniej spotykał się z wrogim traktowaniem ze strony władz Norwegii. Publikujemy nagranie dokumentujące przerwaną interwencję konsularną, podczas której urzędnicy Barnevernet oraz norweska Policja uniemożliwili konsulowi Kowalskiemu spotkanie z polskim obywatelem, dzieckiem odebranym polskim rodzicom, a następnie usunęli go z lokalu urzędu.

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych określa prawa, jakie przysługują konsulowi realizującemu misję „ochrony obywateli państwa wysyłającego” oraz „udzielania im pomocy i opieki”, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obywateli małoletnich. Zgodnie z przepisami Konwencji, konsul ma bezwzględne prawo do porozumiewania się ze swymi rodakami, w tym nawet z więźniami i tymczasowo aresztowanymi. Konwencja gwarantuje także nietykalność osobistą konsula. Bez zgody sądu policja nie może jej w żaden sposób naruszać, utrudniając wykonywania funkcji konsularnych.

"Mamy do czynienia z poważnym incydentem ze strony norweskiej Policji i urzędników Barnevernet. To bezpośrednie naruszenie gwarantowanego prawem międzynarodowym statusu konsula, jego prawa do porozumiewania się z polskimi obywatelami i jego nietykalności osobistej. Pomimo świadomości tego zdarzenia i jego znaczenia, norweskie władze żądają usunięcia polskiego konsula z placówki, zarzucając mu «agresywne utrudnianie pracy urzędników oraz nieposłuszeństwo wobec Policji». Sytuacja ma charakter bezprecedensowej prowokacji.” – podsumowuje mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris oraz inicjator petycji „Stańmy murem za konsulem”.