UWAGA! Nadchodzi fala EKSTREMALNYCH upałów!!!

Maria Blaszczyk

Ja rozumiem, że ostrzegacie.

Tylko jakoś nie pasuje do narracji o katastrofie klimatycznej, której albo nie zauważacie, albo udajecie, że nie znacie jej przyczyn.

Popierając przemysłową hodowlę, energetykę opartą na węglu - przy okazji współfinansując krwawy reżim Putina, oburzając się, gdy ktoś chce redukaować ruch samochodowy itd.

I trochę zatracając proporcje - jak w Indiach tygodniami setki milionów ludzi cierpią z powodu upałów ok.j 50 stopni - to nic Was to nie obchodzi. Tam giną tysiące ludzi... A Wy wspieracie masowe wycinanie drzew...