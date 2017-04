UWAGA! Nadchodzą ulewy - zobacz, gdzie będzie najgorzej

reklama

Fot. publicdomainpictures.com, CC 0 reklama

Jak donosi serwis twojapogoda.pl, docierające do Polski z południa układy niskiego ciśnienia sprzyjają dużym kontrastom temperatury. To z kolei oznacza, że będziemy mieć do czynienia z procesem konwekcji oraz piętrzenia się chmur. Występują wtedy intensywne, ciągłe i stacjonarne opady deszczu.

To właśnie tego typu deszcze w przeszłości wielokrotnie doprowadzały do powodzi – chociażby w 1997 czy 2010 roku.

Choć wiadomo, że z taką właśnie pogodą będziemy mieć do czynienia, nie ma pewności co do tego, czy dojdzie do takich zniszczeń jak 7 czy 10 lat temu. Jednak już między środą a piątkiem na południowe oraz wschodnie regiony Polski ma spaść przeszło 50 milimetrów deszczu na m2 – więcej niż przez cały kwiecień.

Przy takim deszczu temperatura ma wynosić 5-8 stopni. Na zachodzie i północy deszczu będzie z kolei znacznie mniej, a temperatura wahać się będzie między 10 a 15 stopni.

Stany ostrzegawcze i alarmowe mogą zostać przekroczone na rzekach Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Kielecczyzny oraz Lubelszczyzny. Może nawet dochodzić do podtopień. Jeśli mieszkamy na terenach, gdzie dochodzi do zalań po obfitych deszczach, warto już teraz przygotować worki z piaskiem.

Ocieplenie ma przyjść pod koniec tygodnia – wtedy deszczówka zacznie parować.

dam/polsatnews.pl,twojapogoda.pl,Fronda.pl

25.04.2017, 17:00