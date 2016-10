Antykoncepcja szkodzi! Oto wymowny dowód

reklama

youtube.com reklama

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje plastry antykoncepcyjne, w którcy zgodnie z enigmatycznym komunikatem bastąpiło „stwierdzenie wyników stabilności poza specyfikacją”.

Nie wiadomo do końca, co ma oznaczać to wyjaśnienie, ale najprawdopodobniej są one bardzo szkodliwe.

Na wniosek producenta, jednej z największych firm farmaceutycznych w Europie, firmy Gedeon Richter, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu 7 serii plastrów antykoncepcyjnych marki Lisvy na terenie całego kraju.

W swojej decyzji nr 36/WC/2016 z dnia 11.10.2016r, GIF wymienia następujące serie tego specyfiku:

- V49315BF, data ważności 30.09.2017;

- V49315BH, data ważności 30.09.2017;

- V5A309AP, data ważności 31.10.2018;

- V5A309BB, data ważności 31.10.2018;

- V61301AA, data ważności 31.01.2019;

- V61301AB, data ważności 31.01.2019;

- V61301BE, data ważności 31.01.2019.

Jako powód, zgodnie z oświadczeniem producenta, GIF podaje „stwierdzenie wyników stabilności poza specyfikacją”. Decyzja ma zostać wykonana w trybie natychmiastowym.

Jak widać więc, antykoncepcja szkodzi. A gdyby do tego dodać wszystkie poważne choroby, jakie innego rodzaju antykoncepcyjne środki przyjmowane przez kobiety...

LDD/RMF24/fronda.pl

12.10.2016, 11:30