Uwaga na groźne burze, będzie się działo!!!

Najgroźniejsza sytuacja panować będzie na południowym wschodzie Polski, jednak i w pozostałym częściom kraju grożą silne burze. Nad naszym krajem przemieszcza się front atmosferyczny ułatwający tworzenie się chmur burzowych. Lokalnie załamania pogody mogą być gwałtowne.

W województwie lubelskim i podkarpackim ogłoszono ostrzeżenie drugiego stopnia. Możliwe są burze z opadami deszczu nawet do 40 litrów na metr kwadratowy, miejscowo do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać 70 km/h. Niewykluczony jest grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Podobna sytuacja może panować w województwie podkarpackim - deszcze mają być wprawdzie bardziej ograniczone, za to prognozuje się silniejszy wiatr.

W pozostałych częściach kraju prawdopodobne są silne opady deszczu. Dotyczy to zwłaszcza Pomorza, Mazowsza, Śląska, Małopolski oraz województwa świętokrzyskiego.

mod/media