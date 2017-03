Uwaga na cyberprzestępców! Atakują coraz częściej

reklama

Fot. pixabay.com reklama

Systematycznie wzrasta zagrożenie cyberprzestępczością, szczególnie jeśli chodzi o przestępczość związaną z pedofilią - stwierdza najnowszy raport MSWiA nt. bezpieczeństwa w 2015 r. Wzrosła także liczba ataków na systemy komputerowe lub sieci teleinformatyczne.

Raport dotyczący przestępczości w cyberprzestrzeni został przygotowany na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości. W dokumencie podano liczbę przestępstw, ale nie ma szczegółowych informacji, czego one dotyczą.

Autorzy raportu wskazują, że zagrożenie cyberprzestępczością systematycznie wzrasta. "Niepokojący jest wzrost popełnionych za pośrednictwem internetu przestępstw związanych z pedofilią" - podkreślono w raporcie. W 2015 r. liczba tego typu przestępstw wzrosła w stosunku do roku 2014 o 89,4 proc. (w 2014 r. policja wszczęła 154 postępowania w tym zakresie a w 2015 r. - 281).

Wzrosła także liczba wszczętych przez policję postępowań dotyczących ataków na systemy komputerowe lub sieci teleinformatyczne z 27 w 2014 r. do 52 w 2015 r., a także liczba udostępnianych urządzeń, programów lub danych służących popełnieniu przestępstw z 47 w 2014 r. do 58 w 2015 r. Spadła zaś liczba ataków na zasoby lub urządzenia informatyczne instytucji państwowych lub samorządowych - z 9 w 2014 r. do 4 w 2015 r.

Dzięki współpracy z interpolem w 2015 r., przede wszystkim z policją niemiecką, ustalono 98 polskich użytkowników, którzy sprowadzali i rozpowszechniali materiały zawierające pornografię dziecięcą. Wobec 88 osób podjęto czynności procesowe, w rezultacie czego zatrzymanych zostało 29 osób.

Z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podała, że w 2015 r. prowadziła dwa (w 2014 r. - trzy) śledztwa związane z przestępczością w cyberprzestrzeni dotyczącą zakłócenia pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej oraz oszustwa komputerowego. Jak wskazano, w związku z tego rodzaju przestępstwami ABW nie przedstawiła zarzutów. Agencja w 2015 r. nie prowadziła śledztwa w sprawie włamania do systemów komputerowych. W 2014 r. ABW prowadziła dwa śledztwa w tych sprawach.

Zadania w zakresie koordynacji oraz przeciwdziałania cyberzagrożeniom realizuje powołany w lutym 2008 r. w ramach ABW rządowy zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL.

W 2015 roku zespół ten zarejestrował 16 tys. 123 zgłoszeń (w 2014 r. - 12 tys. 17 zgłoszeń), z których 8914 (w 2014 r. - 7498) zostało zakwalifikowanych, jako faktyczne incydenty. Różnica między liczbą zarejestrowanych zgłoszeń a liczbą faktycznych incydentów wynika z tego, że część z nich to przypadki błędnej interpretacji przez zgłaszającego legalnego ruchu sieciowego lub wielokrotnego zgłoszenia tych samych incydentów.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

1.03.2017, 13:42