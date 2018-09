UWAGA! Już dziś jasnogórska premiera: Modlitwa i post za ,,Kler''

28 września 2018 r., w dniu wejścia do kin tendencyjnego filmu Pana Wojciecha Smarzowskiego, Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, zaprasza na premierę:

JASNOGÓRSKA PREMIERA „MODLITWA I POST ZA KLER”

W rolach głównych: Katolicy świeccy

Scenariusz: różaniec, modlitwa, post

Reżyseria: Współpracownicy Prawdy

Premiera: 28 września godz. 15:00 - Kaplica Najświętszego Sakramentu Jasna Góra

Osoby zainteresowane zapraszamy w najbliższy piątek do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na Jasną Górę. W tym symbolicznym miejscu będziemy wspierać modlitwą prezbiterów i upraszać świętość życia dla nich.

Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w duchowe wsparcie kapłanów. Symbolicznie, 28 września, w dniu wejścia do polskich kin filmu „KLER”, chcemy trwać w poście, odmawianym indywidualnie lub wspólnotowo różańcu, Koronce do Miłosierdzia Bożego w intencji naszych Pasterzy.

„Nasz post i modlitwa stanowią duchowy wyraz wsparcia dla prezbiterów, których przekaz filmowy Pana Wojciecha Smarzowskiego nie tylko odziera z godności, ale czyni ze stanu duchownego osoby zasługujące jedynie na pogardę i brak szacunku” - dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK.

Drogi Kapłanie, jesteśmy z Tobą i pamiętaj: „Nigdy nie będziesz szedł sam”.

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej

Więcej TUTAJ oraz TUTAJ.

dam/informacja prasowa