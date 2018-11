Uwaga!!! Jeszcze przez kilka dni możesz ofiarować odpust za zmarłych!

W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy, również wyłącznie za zmarłych).

Wzbudzić intencję jego otrzymania. Być w stanie łaski uświęcającej. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. Odnowić jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu (np. „Zdrowaś Maryjo”).

Co to jest ODPUST?

Odpust jest to darowanie (odpuszczenie) przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.