Uwaga! Inwazja z Rosji na polskie morze!

Jak podaje TVP.Info za Deutsche Welle – ekolodzy biją na alarm, gdyż Bałtyk zaczyna zalewać horda babek czanopyskich. To ryby, które do tej pory najczęściej występowały w Rosji. Ich ekosystemem było m.in. Morze Kaspijskie oraz Morze Azowskie. Rosyjska inwazja niszczy polski ekosystem!

Nie, to nie jest żart. Według naukowców babka jest znacznym konkurentem chociażby dla polskiej flądry. Według niektórych specjalistów proces wypierania ryb płastugowatych już się rozpoczął.

To, co jest najbardziej niekorzystne dla polskiego ekosystemu, to dieta owej ryby. Zywi się głównie ikrą i larwami śledzi, także omułkiem, co powoduje, że w środowisku dochodzi do powtórnego obiegu metali ciężkich, które magazynuje ów omułek. Nikt poza babką do tej pory go nie zjadał.

Jak babka pojawiła się w polskim morzu? Najbardziej prawdopodobną wersją jest ta o wypuszczaniu balastu wodnego ze statków, a z nim – babki. Można więc powiedzieć, że od 1990 roku Rosjanie przeprowadzili za pomocą babki swoistą inwazję na polski ekosystem. Ich przyrost traktuje się już w kategoriach „eksplozji”.

Jeden z rybaków przyznaje, że do niedawna babka występowała sporadycznie, z kolei teraz latem złowił ich 50kg!

Mamy nadzieję, że plagę rosyjskiej babki uda się pokonać.

