Uwaga!!! II alert pogodowy dla całej Polski!!!

II alert pogodowy został ogłoszony dla niemal całej Polski - wyjątki to pas nadmorski, zachodnia część warmińsko-mazurskiego, Podkarpacie oraz graniczne rejony Małopolski i Śląska. Ostrzeżenie jest związane z utrzymującymi się upałami. Polska pozostaje w oddziaływaniu gorącego powietrza znad zwrotnika. Tempereratura może sięgać dziś nawet do 33 stopni, zwłaszcza w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Najchłodniej będzie na Podhalu i na Wybrzeżu - od 24 do 26 stopni. Zapowiadane są też burze, lokalnie z opadami gradu. Wiatr umiarkowany, jedynie w czasie burz może w porywach powiać mocniej, do 70km/h.