Uwaga! Idzie załamanie pogody - na majówkę będzie zimno

Nadchodzi szybki i gwałtowny koniec dobrej pogody! Majówka w tym roku zapowiada się wręcz fatalnie. Obecnie cieszymy się ostatnimi chwilami słońca. Dziś - w niedzielę - na terenie całej Polski będzie ciepło. Od 18 stopni na północy, przez 20 w centrum i na wschodzie kraju do 23 na południu i południowym zachodzie.

W poniedziałek jednak wszystko zacznie się zmieniać. Nad Polskę zaczną napływać chmury, możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najpóźniej ten front dotrze na pas wschodni, ale i tam wieczorem niebo się zachmurzy.

Będzie ciągle ciepło - do 20 stopni na zachodzie i północy i do 25 w centrum i na południu. We wtorek pogoda będzie jeszcze dość umiarkowana, ale od środy zacznie się stopniowo pogarszać.

W piątek, gdy część osób będzie już wyjeżdżać na przedłużoną majówkę, może padać, a w ciągu dnia będzie maksymalnie 11 stopni - możliwe, że w wielu miejscach jeszcze chłodniej.

mod/pogodynka.pl