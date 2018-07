UWAGA! Groźna bakteria w mrożonkach. Są wycofywane ze sklepów - LISTA

Firma Greenyard Frozen Poland podjęła zapobiegawcze działania w celu dobrowolnego wycofania mrożonych warzyw z uwagi na potencjalne ryzyko występowania w nich bakterii Listeria monocytogenes, związane z użytym do produkcji surowcem (kukurydzą). Wycofaniu podlegają następujące produkty marki d’aucy: Fit Mix marchwiowy 400 g

Country warzywa na patelnię z przyprawą toskańską 400 g

Nicea warzywa na patelnię z przyprawą prowansalską 400 g

Italia warzywa na patelnię z przyprawą włoską 400 g

Warzywa na patelnię klasyczne 400 g

Warzywa na patelnię klasyczne promo pack 500 g oraz produkt marki Pinguin: Kukurydza format opakowania 2,5 kg z datą minimalnej trwałości od 06.2018 do 06.2020

Informacje na temat choroby wywoływanej przez Listeria monocytogenes, czyli listeriozy można znaleźć tutaj w artykule o chorobach zakaźnych.

Greenyard Frozen Poland na swojej stronie internetowej https://daucyinspiruje.pl/ poinformował konsumentów o przyczynach wycofania i sposobie postępowania z ww. produktami przez konsumentów.

Aktualizacja z dnia 18.07.2018:

https://www.makro.pl/swiat-produktow/wycofanie-produktow

Marka Nazwa produktu EAN Data minimalnej trwałości Horeca Select KUKURYDZA SŁODKA 2,5kg 4333465176567 od 31.07.2018 do 26.10.2019 Horeca Select MIESZANKA MEKSYKAŃSKA 2,5kg 4333465176505 od 03.09.2018 do 18.12.2019 Makro Chef KUKURYDZA SŁODKA 2,5kg 4337182026099 od 12.01.2020 do 10.03.2020 Makro Chef MIESZANKA MEKSYKAŃSKA 2,5kg 4337182026051 27.02.2020

.

Aktualizacja z dnia 24.07.2018:

Nazwa produktu Nr partii Warzywa na patelnie z talarkami ziemniaków Mroźny Ogród 600 g Wszystkie partie

W nawiązaniu do potencjalnego ryzyka wystąpienia bakterii Listeria monocytogenes we wskazanych produktach w tabeli, firma Tesco (Polska) Sp. z o.o. (dla której firma Greenyard wyprodukowała poniższe mrożone warzywa) podjęła działania zapobiegawcze i zdecydowała wycofać wymienione produkty. Firma Tesco od dnia 09.07.2018 umieszcza na swojej stronie komunikaty skierowane do Konsumentów dotyczące wycofanych mrożonych warzyw. Szczegóły znajdują się pod wskazanymi adresami stron internetowych:

https://www.tesco.pl/komunikaty/pobierz/2_PLAKAT.pdf

https://www.tesco.pl/komunikaty/pobierz/3PLAKAT.pdf

Nazwa produktu EAN Data minimalnej trwałości TESCO Marchew krojona 450 g 5051701061451 od 16.08.2018 do 03.03.2020 TESCO Kolby kukurydzy 1 kg 5051701049633 od 21.12.2018 do 10.07.2019 TESCO VALUE Zielony groszek i marchew krojona 450 g 5051140649333 od 09.09.2018 do 26.03.2020 TESCO Groszek 450 g 5051701049596 od 17.08.2018 do 15.05.2020 TESCO VALUE Groszek zielony 450 g 5051701018233 od 17.08.2018 do 15.05.2020 TESCO Puree szpinak ze śmietaną 450 g 5051701049572 od 22.11.2018 do 23.05.2019 TESCO VALUE Szpinak puree 450 g 5051140649982 od 16.11.2018 do 19.03.2020 TESCO Kukurydza 450 g 5051701061437 od 11.10.2018 do 30.05.2020 TESCO Basic Pan Vegetable Mix 750 g (Tesco Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony 750 g) 5051007037174 WSZYSTKIE daty minimalnej trwałości do 06.2020 włącznie

Aktualizacja z dnia 31.07.2018:

http://www.biedronka.pl/pl/bulletin,id,29,title,komunikat-firmy-greenyard-frozen-poland

Nazwa produktu EAN Warzywa na patelnię Mroźna Kraina 750 g 5901828001475 Warzywa na patelnię po włosku 450 g 5903154542622

Wyżej wymienione produkty nie powinny być spożywane.