Uwaga, Facebook! Nurowska szuka Mesjasza!

Co tam jakiś "lider" opozycji! Pisarka Maria Nurowska stwierdziła w sylwestra na Facebooku, że aby odsunąć PiS od władzy, trzeba nie "lidera", ale... Mesjasza!

To kolejny w ostatnim czasie dziwny wpis literatki na Facebooku. Przed Wigilią Bożego Narodzenia Nurowska wyśniła Orianę Fallaci, która podsunęła jej pomysł na podział Polski, aby nie oddychać tym samym powietrzem, co "elektorat Małego Człowieczka".

"PRZED KOŃCEM ROKU MAM JESZCZE JEDNĄ WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ ZMIANY WŁADZY I CZEKAJĄ NA MESJASZA"- napisała. Potrzeba bowiem Mesjasza, ponieważ "samo narzekanie nie wystarczy", a opozycja totalna " jest żałosna,nie potrafiła się wznieść ponad własne interesy partyjne, w chwili kiedy nasza Ojczyzna tonie"- przekonuje pisarka.

Następnie Maria Nurowska wyznała, że sama już od kilku miesięcy, w tajemnicy, poszukuje takiego Mesjasza:

"Człowieka, który nie ma zgranej politycznie karty, a który zdobył doświadczenie w działalności solidarnościowej. Jako student uczestniczył w strajku studentów, potem działał już w Solidarności, aresztowany za „wrogą” działalność przesiedział rok, w 1983. wyszedł w ramach amnestii"- wylicza. Jest to człowiek, na którym ciąży ważne zobowiązanie, ponieważ w 2014 r. odznaczono go Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski. Cóż z tego, że takie odznaczenie nie istnieje i Nurowskiej chodziło zapewne o Krzyż Oficerski tegoż orderu, jednak pisarka przekonuje, że ma on obowiązek po raz kolejny włączyć się w dzieło Odrodzenia Polski.

"Jest twardym człowiekiem, czego brakuje Trzaskowskiemu, ale dorównuje mu inteligencją, wiedzą i… urodą, tyle tylko mogę zdradzić. Jego dawni znajomi (zrobiłam wywiad) z podziemia też uważają, że mógłby udźwignąć nową rolę"- podkreśliła Nurowska. Jak dodała, totalny Mesjasz miałby stanąć na czele Komitetu Obywatelskiego i poprowadzić go do następnych wyborów parlamentarnych. Mesjaszem miał być Władysław Frasyniuk, ale odmówił. Nowy kandydat jeszcze nie wie, jaką odpowiedzialną misję powierzyła mu miłośniczka Oriany Fallaci i podziału Polski.

"Proszę więc o odpowiedź na pytanie: CZY ZAANGAŻUJESZ SIĘ W AKCJĘ KOMITETU OBYWATELSKIEGO? Potrzebni będą emisariusze w całym kraju"-zakończyła wpis na Facebooku, dodając, że prosi o wiadomości na priv. Zapewne poda tam więcej szczegółów, ale okazało się, że są już chętni.

ajk/Facebook, Fronda.pl