Uwaga, dziś wirus ukradnie Twój profil FB! Udostępniaj na FB znajomych

Uwaga! Po Facebooku grasuje bardzo groźny wirus, który może przejąć kontrolę nad naszym kontem i może wykraść ważne informacje! Bądźmy ostrożni.

Wirus rozsyłany przez Facebooka działa w bardzo prosty, ale podstępny sposób. Z zainfekowanego konta danej osoby rozsyłane są wiadomości do jej znajomych, w których widać plik przypominający zdjęcie (lub w innym wariancie film). Plik może mieć np. rozszerzenie SVG (nazwa pliku ma format photo_[cyfry].svg).

Po kliknięciu w niego zostajemy przekierowani na stronę, której "pełne otwarcie" wymaga jednak zainstalowania dodatku do przeglądarki. Jeżeli to zrobimy, nasze konto zostanie zainfekowane, a wirus będzie mógł wykraść wiele naszych danych, nie wyłączając np. danych do konta bankowego.

Jak się chronić? Bardzo prosto. Nie otwierajmy tego typu podejrzanych plików. Ale co zrobić, jeżeli już taki plik otworzyliśmy i zainstalowaliśmy niebezpieczny dodatek?

Jak pisze portal niebezpiecznik.pl:

"Jeśli zainstalowałeś w swojej przeglądarce ten dodatek, nie będziesz w stanie go usunąć bezpośrednio z przeglądarki. Niestety, dodatek zamyka stronę z ustawieniami (starając się nie dopuścić do jego usunięcia). Dlatego dodatek trzeba usunąć ręcznie".

Pełna instrukcja usunięcia wirusa pod tym adresem.

emde/niebezpiecznik.pl, Fronda.pl

21.11.2016, 21:17