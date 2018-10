UWAGA! Dziś w nocy przestawiamy zegarki

Do czasu letniego wrócimy 31 maca 2019 roku, być może stanie się to po raz ostatni. Chodzi oczywiście o projekt zmian Komisji Europejskiej, który jeśli zostanie poparty przez kraje UE i Parlament Europejski, usunie zwyczaj zmiany czas z letniego na zimowy i odwrotnie. Do kwietnia 2019 roku każde państwo UE ma powiadomić Komisję, przy jakim czasie chce pozostać.