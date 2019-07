UWAGA: Dziś godzina święta!!!

Marek 4.7.19 21:31

A mnie Ciebie szkoda będzie jak przyjdzie czas zdać relację ze swojego nędznego życia przed Panem Jezusem. Nie ma tak, że całe życie się robi co chce a potem zapada w nicość. Człowiek i jego organizm jest w sam sobie doskonale zaprojektowanym stworzeniem wraz z wolną wolą i rozumem. Nie mogę wyjść ze zdziwienia jak ludzie mogą wierzyć, że to ewolucja to spowodowała. Masz wybór albo dobro i miłość do Pana Boga i bliźniego i szczęście wieczne albo "róbta co chceta" i katorga na całą wieczność. Zycie szybko mija a Sąd Boży będzie tylko z miłości i wierności przykazaniom i Panu Bogu. Tu na ziemi mgnienie oka a tam cała wieczność.