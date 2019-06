Uwaga!!! Bydgoski ,,Wiatrak'' zagrożony. Co zrobi diecezja?

Niestety, we władzach diecezji bydgoskiej podjęto decyzje o przeniesieniu kapłana na inną parafię w Bydgoszczy. Miałby zastąpić go dyrektor bydgoskiej Caritas, ks. Wojciech Przybyła. Bez uzgodnienia z zaangażowanymi w działalność „Wiatraka” - choć o to nie byłoby trudno. Zmieni się prawdopodobnie cały zarząd. Znikną ludzie, którzy „Wiatrak” stworzyli i chcieli tworzyć dla Fordonu nadal. Formalnie wszystko pozostanie bez zmian, ale nie ulega wątpliwości, że charakter działalności fundacji zmieni się, podobnie jak i ważna rola społeczna pełniona przez Dom Jubileuszowy.

Dlaczego? Formalna przyczyna to rozliczenie dotacji za budowę. Biskup Jan Tyrawa miałby obawiać się, że trzeba będzie zwrócić milion złotych z odsetkami, co miałoby silnie podkopać diecezjalne finanse. Problem w tym, że... trwa obecnie procedura umorzenia zwrotu, według „Wiatraka” to kwestia najbliższych miesięcy. Nie jest to więc właściwy powód zmian. O co zatem w rzeczywistości idzie? Dlaczego Fordon ma tracić znakomicie funkcjonującą instytucję, która animuje i kształci od lat bydgoskich katolików? Mamy głęboką nadzieję, że tak się nie stanie. Zdaniem biskupa Tyrawy ks. Buchholz jest potrzebny w innej parafii; dobrze. Nie powinno to jednak oznaczać narzucenia zupełnie nowych władz, które nie tylko nie znają specyfiki miejsca, ale z uwagi na swoje obowiązki nie będą w stanie poświęcić czasu i energii dla „Wiatraka” i Fordonu. Niech o wszystkim zadecyduje społeczność związana z „Wiatrakiem” i „Fordonem”. To dla niej powstała ta fundacja – i niech służy jej jeszcze przez wiele lat.