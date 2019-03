Uwaga! Akcja obywatelska. Piszemy list do Szwedów ws. Stefana Michnika

Stachu 9.3.19 16:14

W demokracji każdy ma jeden głos. Więc nie "piszemy" a autor pisze. Poza tym takie "pisanie listów" o z góry ustalonej treści to nie pisanie listów a spamowanie na zasadzie kopiuj-wklej i atak DDOS. To ostatnie jest już przestępstwem.



Kodeks Karny:



Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.