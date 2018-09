Uwaga!!! 90% Polaków ma niedobór witaminy D - ratunek w śledziach!!!

Aż 90 procent Polaków ma niedobór witaminy D – alarmują lekarze. Co gorsza, 60 procent z tego to osoby, które cierpią na jej poważny deficyt. Sprawy tej nie można lekceważyć. Niedobór witaminy prowadzi do chorób kości – krzywicy u dzieci i osteoporozy w wieku podeszłym. Może również mieć związek z wieloma chorobami przewlekłymi.