'Uuu, homofobia!' Kuźniar tak wściekły po porażce KE, że... drwi z Biedronia

Część mediów sprzyjających "opozycji totalnej", polityków oraz "autorytetów" uważa, że to właśnie Biedroń przyczynił się do sukcesu PiS i porażki Koalicji Europejskiej. Czy jednak ktokolwiek spodziewał się, że Jarosław Kuźniar będzie drwił ze... specyficznego tembru głosu Roberta Biedronia?

W programie "Onet Rano" Kuźniar gościł Zbigniewa Hołdysa, którego "złośliwcy" nazywają "polskim Claptonem". Tematem rozmowy był m.in. wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ocenie Hołdysa, do porażki KE przyczynił się "Biedroń, którego nie da się słuchać". Jak odpowiedział Jarosław Kuźniar? Krzyknął: "Mamy to!", naśladując głos Roberta Biedronia.