Utwardzone tłuszcze - prosta droga do śmierci

Ze względu na swoją strukturę wolniej ulegają utlenieniu i mogą być dłużej używane do wielokrotnego smażenia, a wypieki sporządzone na bazie utwardzonego tłuszczu mają dłuższy okres przydatności do spożycia oraz większą objętość, lepszą porowatość i delikatniejszą strukturę.

Z powodu tych cech bogate w TFA (tłuszcze trans) i SFA tłuszcze utwardzone są dziś powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

Tłuszcze trans, a konkretnie nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans, to izomery powstałe w wyniku uwodornienia (utwardzenia) olejów roślinnych. Same oleje roślinne są zdrowe, ale proces utwardzania powoduje, że zmieniają się ich właściwości. Wówczas mogą być groźniejsze dla zdrowia niż i tak bardzo niezdrowe nasycone kwasy tłuszczowe. Naukowcy z Harvard University szacują, że corocznie ok. 30 tysięcy przedwczesnych zgonów spowodowanych jest spożywaniem produktów zawierających utwardzone oleje roślinne.

Dieta bogata w tłuszcz trans obniża poziomu cholesterolu HDL (HDL-C) i zwiększa stężenie cholesterolu LDL (LDL-C). Takich zmian w stężeniu poszczególnych frakcji lipidów w osoczu nie powoduje nawet wysokie spożycie SFA – obserwuje się wzrost stężenie cholesterolu LDL bez zmian w stężeniu cholesterolu.

Tłuszcze trans naturalnie występują w wielu produktach, na przykład mleku, maśle czy mięsie, zwłaszcza wołowym. Ale nie są wówczas szkodliwe. Wręcz przeciwnie, posiadają właściwości prozdrowotne. Na przykład w maśle znajdują się naturalne izomery trans, takie jak kwas wakcenowy i skoniugowany kwas linolowy CLA o bardzo wysokiej aktywności antyoksydacyjnej.



Problemem są tłuszcze trans wytworzone przemysłowo. Teraz UWAGA! Tłuszcze trans są obecne w rozmaitych produktach przeznaczonych na przykład dla dzieci - w popularnych ciastkach, serkach, waflach czy batonikach. Niestety - większość słodyszy dostępnych w kolorowych opakowaniach w sklepach to potencjalni zabójcy... A my często faszerujemy nimi swoje dzieci, myśląc, że to przecież tylko cukier i aż tak nie szkodzi... Jest inaczej! Słodycze, które sami jedliśmy w dzieciństwie, nie były tak naszpikowane chemią i tłuszczami trans, jak te dzisiejsze.

W popularnych sztucznych produktach obecność tłuszczów trans może być ogromna. To nawet:

Margaryny twarde (kostkowe) (do 56%)

Margaryny miękkie (kubkowe) (0 – 20%)

Miksy (mieszanki masła i margaryny) (2,4 – 14,8%)

Frytki, fast – food (12 – 35%)

Popcorn (27 – 34%)

Zupy i sosy instant (8 – 18%)

Ciastka, biszkopty i herbatniki (1 – 28%)

Ciastka drożdżowe (32%)

Produkty czekoladowe (7,86%)

A zatem jeżeli na etykiecie produktu widzimy napisy: tłuszcz częściowo utwardzony, tłuszcz uwodorniony czy utwardzony

TO TYCH PRODUKTÓW UNIKAJMY!!!

12.05.2017, 10:30