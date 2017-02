Utopia Europejska. Publikacja, jakiej w UE jeszcze nie było!

reklama

reklama

„Utopia Europejska” – wybitna książka Krzysztofa Szczerskiego.

Diagnoza kryzysu UE, propozycja reformy oraz misja dla Polski

Publikacja jakiej nie było na rynku europejskim! Oto stanowisko wybitnego męża stanu, jednego z najciekawszych polityków naszego kontynentu, osoby bardzo w Polsce popularnej i lubianej, który nie lęka się być odmiennego zdania niż totalnie zdominowane przez neoliberałów mass media. Książkę „Utopia Europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy” (wydana nakładem wydawnictwa Biały Kruk) znakomicie się czyta, bo prof. Krzysztof Szczerski to także świetny publicysta. Pomaga w odbiorze ponad 150 fascynujących cytatów wyrzuconych na marginesy kart książki. Bardzo też przyciąga uwagę 61 unikatowych ilustracji.

Minister Krzysztof Szczerski prezentuje stanowisko człowieka zatroskanego o losy Polski w kontekście lewackich zmian jakim ulega Europa. To postawa zaangażowanego patrioty stojącego twardo na gruncie wartości chrześcijańskich. Suwerenność kraju to dla niego pojęcie święte. Protestuje przeciwko narzucaniu Polsce z zewnątrz światopoglądu i koncepcji politycznych, wyraża oburzenie wobec ignorowania przez instytucje unijne demokratycznie wybranych władz nie tylko w Polsce.

Autor – specjalista od tematyki unijnej oraz architekt polskiej polityki zagranicznej – zawarł w niej dogłębną analizę przyczyn obecnego kryzysu Unii Europejskiej i dotykających ją problemów. Wymienia wśród nich odejście od pierwotnych zasad integracji, hegemonię dużych państw, rozrost unijnej biurokracji czy lekceważenie krajów mniej entuzjastycznie nastawionych do bezgranicznej integracji. „Gdy Europa ma dzisiaj fundamentalny problem z własną tożsamością, gdy coraz bardziej przemienia się w postkulturowy zlepek jakichś nieokreślonych sił i procesów, tym bardziej lekcja dziejów Polski jest wprost bezcenna” – pisze Szczerski.

Być może największym walorem książki jest fakt, że została napisana przez człowieka, który jak mało kto oraz z autopsji zna zawiłe procesy polityki międzynarodowej i brukselskiej. Szczerski potrafi ją odwikłać w zrozumiały dla zwykłego obywatela sposób i tym samym odkryć zadziwiające mechanizmy i osoby rządzące tym – wcale nie tak transparentnym – organizmem jakim jest Unia Europejska. Przy tym wciąż wskazuje na to, jak Polska może przyczynić się do uzdrowienia Europy ewidentnie położonej przez chorobę. „Mamy głęboki kryzys ideowy UE. Jego źródłem jest zakwestionowanie wolnych demokratycznych wyborów jako podstawy tworzenia prawomocnej władzy – obserwujemy to wyraźnie na najnowszym przykładzie Polski” – tłumaczy Krzysztof Szczerski w „Utopii Europejskiej”.

W przeciwieństwie do wielu politpoprawnych polityków Szczerski nie boi się nazwać rzeczy po imieniu. Jego zdaniem wydarzenia takie jak Brexit – który Szczerski zresztą przewidział w swej książce „Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej” z 2015 r. – oraz wyborcze zwycięstwa partii eurosceptycznych w różnych krajach są wyrazem znużenia dotychczasową formą Unii Europejskiej i świadectwem jej anachroniczności. Jeżeli chcemy utrzymać Wspólnotę, konieczne są zmiany reformujące jej struktury, sposoby działania i szerzej – całą filozofię. Dlatego autor przedstawia w książce „Utopia Europejska” autorski projekt reformy, która może uzdrowić Wspólnotę i nadać integracji nową dynamikę. Określa ją mianem „rekonstytucji, czyli nowej integracji”. „Rekonstytucja, o której w tej książce mówimy, powinna objąć wszystkie aspekty działania Unii Europejskiej. Plan taki powinien obejmować: (1) nowy układ relacji między krajami członkowskimi a Unią Europejską, (2) odnowienie pierwotnych założeń, co do wzajemnych relacji pomiędzy samymi państwami europejskimi, (3) przywrócenie wolności gospodarczej w ramach wspólnego rynku, (4) uczynienie z Unii aktora polityki międzynarodowej wspomagającego bezpieczeństwo obywateli Unii oraz (5) odnowienie korzeni tożsamościowych Europy, jako wspólnoty cywilizacyjnej” – pisze prof. Krzysztof Szczerski.

Osobno autor omówił pozycję Polski w unijnej polityce oraz jej rolę w europejskich relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy podejmowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jeden rozdział poświęcony został na przypomnienie stanowiska św. Jana Pawła II w kwestii integracji europejskiej, do którego autor odwołuje się na niejednej stronie tej publikacji.

Książka została napisana przez człowieka, który codziennie pracuje nad tym, aby tę wizję Europy równych państw i wolnych narodów urzeczywistnić. Efektem tej pracy był chociażby niezwykle udany z polskiego punktu widzenia zeszłoroczny szczyt NATO w Warszawie. Zresztą wskazuje to na kolejną mocną stronę książki Szczerskiego – jest niesamowicie aktualna. Ostatnie zdania „Utopii Europejskiej” autor pisał jeszcze w styczniu tego roku. Na koniec warto zaś wymienić jeszcze wartość edytorską książki. Wydana w twardej oprawie, z obwolutą, oryginalną okładką (znakomity rysunek Ewy Barańskiej-Jamrozik przedstawia walkę dobra ze złem na tle Parlamentu Europejskiego), na papierze wysokiej jakości i z licznymi archiwalnymi oraz najnowszymi zdjęciami jest ucztą nie tylko dla ducha, lecz także dla oka. Publikacja ma pod każdym względem wymiar europejski.

Stanisław Widomski

W sobotę, 25 lutego o godz. 16:30 w krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach w Auli św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Szczerskim, autorem „Utopii Europejskiej”, w którym wezmą udział także ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor PISM dr Sławomir Dębski, prof. Andrzej Nowak oraz europosłowie prof. Zdzisław Krasnodębski i prof. Ryszard Legutko. Wstęp wolny.

„Utopia Europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy”

Autor: Krzysztof Szczerski

256 str., 16,8 x 23,8 cm, papier 150 g, twarda oprawa, lakierowana obwoluta, 61 ilustracji, więcej na http://www.bialykruk.pl/

15.02.2017, 19:10