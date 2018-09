''Uszczypliwy'' Duda o Marynarce Wojennej: armia musi kupować poza granicami

"Oczywiście nie jest tak, że jesteśmy w stanie zakupić całe wyposażenie dla polskiej armii tylko i wyłącznie od producentów krajowych. Jest oczywiste, że będziemy nabywali także poza granicami naszego kraju. Dzisiaj bardzo ważnym celem, który musimy zrealizować, jest odnowienie wyposażenia polskiej Marynarki Wojennej. To jedna z najważniejszych kwestii" - mówił Andrzej Duda w trakcie Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Słowa prezydenta Dudy natychmiast wywołały lawinę komentarzy, iż między słowami krytykuje on decyzję MON o wstrzymaniu zakupu australijskich fregat.

"To się musi zmienić. Musimy nabyć nowe wyposażenie dla polskiej Marynarki Wojennej, w tym także i okręty podwodne. Mam nadzieję, że będziemy to w najbliższym czasie realizować, na przestrzeni najbliższych lat. To będą oczywiście zakupy, które będą realizowane w kraju i zamówienia, ale będą to też zakupy realizowane poza granicami" - stwierdził Andrzej Duda.

Przypomnijmy, Wojsko Polskie miało dokonać zakupu używanych okrętów od armii australijskiej. Do podpisania umowy miało dojść w trakcie wizyty prezydenta Dudy w Australii. Wówczas jednak decyzja została wstrzymana, prawdopodobnie weto postawił premier Mateusz Morawiecki.

