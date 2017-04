Uszczelnienie programu 'Rodzina 500+' - zobacz

reklama

Fot. KPRP, domena publiczna reklama

Program "Rodzina 500+" zostanie uszczelniony. O zmianach mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska na wspólnej konferencji z premier Beatą Szydło. W Kancelarii Premiera podsumowano rok działania programu.

Wyeliminowane mają być sytuacje, w których zaniżano dochód, by spełnić kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. W tym celu doprecyzowany ma być sposób ustalania dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formach ryczałtowych. Doprecyzowane mają być też przepisy regulujące przyznawanie świadczenia deklarującym samotne wychowywanie dziecka. Pozwoli to wyeliminować sytuacje, w których deklarowano samotne wychowywanie tylko po to, by otrzymywać świadczenie - tłumaczyła Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zastrzegała, że fundamenty programu pozostają bez zmian. Podkreślała, że środki na finansowanie wypłat są zabezpieczone.

Świadczenie z programu w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych na osobę lub 1200 złotych w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

dam/IAR

4.04.2017, 17:25