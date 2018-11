Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych w obecności prezesa Giełdy Papierów Wartościowych oraz przedstawicieli rządu: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Finansów. – Ktoś może zapytać, dlaczego podpisuję tę ustawę w tak spektakularny sposób. Otóż powody są dwa: to ustawa, która, mam nadzieję, poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów oraz tych, którzy funkcjonują na rynku gospodarczym w Polsce.

Jak dodał Andrzej Duda, eksperci nie mają wątpliwości, że polskiej gospodarce potrzebny jest kapitał, który będzie wspierał rozwój gospodarczy. Jak zgromadzić taki kapitał? – Najlepszą metodą jest powszechne oszczędzanie. Ale w jaki sposób doprowadzić do powszechnego oszczędzania w kraju, w którym pensje nie są tak wysokie, jak na zachodzie Europy? Odkładać na przyszłą emeryturę – odpowiedział.

Prezydent podkreślił, że ustawa o PPK zakłada, że osoby odkładające na przyszłą emeryturę nie będą odkładać same. Wspierać ich będzie pracodawca (odprowadzając za pracownika składkę) oraz państwo czyli Fundusz Pracy. To rozwiązanie korzystniejsze niż np. oszczędzanie w banku, gdzie nikt – poza oszczędzającym – nie dokłada do takich oszczędności.