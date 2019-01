'Ustawa o bestiach'- dlaczego nie objęła Stefana W.? Minister odpowiada

"Jeśli zostaje ktoś skazany, otrzymuje wyrok, to znaczy, że nie było wątpliwości co do jego poczytalności, czyli mógł kierować swoim postępowaniem w chwili czynu i rozumiał jego znaczenie. Osoba, w takiej sytuacji, kiedy skończy odbywanie kary, nie ma żadnej możliwości, żeby monitorować jej chorobę psychiczną, nawet jeśli zachoruje w szpitalu"- stwierdził Gałecki w rozmowie z PAP. Dlaczego zatem Stefan W. nie został objęty ustawą o bestiach?

"Zaburzenia psychiczne są takimi jednostkami chorobowymi, jak każde inne choroby, mogą się pojawić w pewnym okresie życia. To, co jest odmienne, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, to fakt, że często przebiegają one bez wglądu w chorobę i dlatego pacjenci nie widzą potrzeby leczenia. Ta sytuacja - jak zaznaczył pan minister - nie mogła być objęta ustawą o bestiach"-podkreślił Gałecki. Rzeczniczka prasowa SW, Elżbieta Krakowska, stwierdziła natomiast, że podczas odbywania poprzedniej kary więzienia, Stefan W. nie był izolowany od współosadzonych, gdyż nie było ku temu przesłanek. Morderca Pawła Adamowicza, odbywając karę, nie był agresywny, funkcjonował bezkonfliktowo w grupie więźniów, a i współosadzeni nie zachowali się agresywnie wobec niego.