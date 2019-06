Ustawa dezubekizacyjna: budżet zyskał prawie 1,2 mld zł

„Od października 2017 do września 2018 roku oszczędności wyniosły ponad 676 mln zł, co stanowi 125 proc. kwoty przewidywanej w uzasadnieniu do projektu ustawy, która wynosiła ok. 543 mln zł” - mówił o konsekwencjach wprowadzenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.