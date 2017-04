USA zrzuciły największą nie-jądrową bombę na ISIS w Afganistanie!

reklama

reklama

Stany Zjednoczone zrzuciły największą własną bombę nie-jądrową na pozycje ISIS w Afganistanie.

Bomba GBU-43 MOAB to najsilniejsza amerykańska bomba nie-jądrowa, zwana potocznie „matką wszystkich bomb” (Mother of All Bombs). GBU-43 to bomba paliwowo-powietrzna, którą Amerykanie zrzucili z samolotu MC-130. Jak poinformował rzecznik Pentagonu Adam Strump, bomba spadła na tunele opanowane przez ISIS w dystrykcie Achin w prowincji Nangarhar na wschodzie Afganistanu.

„ISIS chowa się w bunkrach i tunelach, ich obrona się zacieśnia” – stwierdził generał John W. Nicholson. O samej bombie GBU-43 powiedział, iż „to dobra broń, by zniszczyć przeszkody i podtrzymać naszą ofensywę przeciwko ISIS.

To pierwszy raz, kiedy podczas wojny Amerykanie użyli „matki wszystkich bomb”.

krp/rmf24.pl, Fronda.pl

13.04.2017, 19:36