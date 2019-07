USA: Zatrzymano siostry zakonne. Protestowały przeciwko polityce migracyjnej Trumpa

90-letnia siostra Patricia Murphy z Chicago swój udział w proteście tłumaczyła "niemoralną" sytuacją w ośrodkach, w których przetrzymywani są migranci. Zakonnica podkreślała ponadto, że to, co dzieje się na granicy z Meksykiem – budowa muru, traktowanie imigrantów z Ameryki Łacińskiej chcących przedostać się do Stanów Zjednoczonych itp. – jest „okropne”. Siostra zakonna tuż przed aresztowaniem przyznała, że to już jej szóste zatrzymanie. Co tydzień w piątkowe poranki protestuje i modli się przed chicagowskim ośrodkiem zatrzymań dla imigrantów.