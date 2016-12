USA z Rosją kosztem Ukrainy? Kongres powie weto!

reklama

Senator-demokrata od stanu Delaware Chris Coons powiedział, że nowo wybrany prezydent Donald Trump spotka się z stanowczą opozycją obu partii w Kongresie, jeżeli spróbuje poprawić stosunki z Moskwą z pominięciem sytuacji na Ukrainie. O tym informuje wydanie Foreign Policy.

Senator Coons przypomniał, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa członków NATO w Europie Wschodniej również ma znaczenie kluczowe dla kongresmanów.

Chris Coons jest także członkiem komitetu Senatu ds. stosunków międzynarodowych. W związku z tym oświadczył, że wraz z innymi parlamentarzystami zaniepokojony jest zamiarem Trumpa poprawić stosunki z FR dla wspólnej walki przeciwko ugrupowaniom islamskim w Syrii.

„Sądzę, że pomysł o hipotetycznym porozumieniu Trumpa z Putinem, które w jakikolwiek sposób będzie dotyczyło Ukrainy bądź statusu krajów bałtyckich, napotka ścianę niezrozumienia w Kongresie”, – powiedział Coons.

Przypomnimy, że Donald Trump niejednokrotnie mówił o tym, że będzie dążył do poprawy stosunków z Rosją dla wspólnej walki przeciwko IS, on również odrzucał zaangażowanie strony rosyjskiej w próby wpłynąć na wybory w USA poprzez cybarataki.

Przypomnijmy, że ciesząca się autorytetem agencja Bloomberg wydała „Przewodnik pesymisty 2017” – materiały, które przedstawiają, możliwy przebieg wydarzeń na świecie w najgorszym przypadku. Ukraina w 2017 roku może być oddana Putinowi.

Ponadto, głównym kandydatem na stanowisko sekretarza stanu USA został przeciwnik sankcji wobec Rosji.

12.12.2016