USA wskazują na Rosję ws. otrucia Skripala

Nie tylko Wielka Brytania, również Stany Zjednoczone wskazują na Rosję jako prawdopodobnego autora zamachu na byłego podwójnego agenta, wcześniej pracownika GRU Siergieja Skripala.

Jak podaje Agencja Reutera – Sekretarz Stanu Rex Tillerson poinformował, że Biały Dom uważa podejrzenia Wielkiej Brytanii za uzasadnione. Zaznaczył, że USA ufają brytyjskiemu śledztwu a osoby, które popełniły oraz zamówiły przestępstwo – muszą ponieść odpowiednie i poważne konsekwencje.

Wczoraj brytyjska premier Theresa May powiedziała, że jest „wysoce prawdopodobne”, że to Rosja stoi za otruciem Skripala. Zażądała pilnych wyjaśnień od Kremla, na które dała czas do wtorku. W przeciwnym wypadku zagroziła podjęciem następnych kroków ze strony Wielkiej Brytanii.

Siergiej Skripal, niegdyś pułkownik GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego, to podwójny agent pracujący na rzecz Wielkiej Brytanii, którego prezydent Rosji ułaskawił w 2010 roku. Wtedy też został objęty wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów, których przetrzymywało FBI.

Skripal oraz jego córka trafili 4 marca w stanie krytycznym do szpitala – wcześniej stracili przytomność w centrum handlowym w Salisbury. Wciąż przebywają w szpitalu w stanie krytycznym.

dam/PAP,Fronda.pl