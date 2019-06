USA vs Nord Stream 2. Nie tylko geopolityka

Jeśli w podzielonym politycznie Waszyngtonie są jakieś tematy jednoczące republikanów i demokratów, Kongres i administrację Donalda Trumpa, to jednym z nich z pewnością jest krytyka projektu Nord Stream 2. W maju nastąpiła intensyfikacja prac legislacyjnych odnośnie sankcji wobec podmiotów zaangażowanych w projekt gazociągu z Rosji do Niemiec, zaś sekretarz energii Rick Perry podczas wizyt w Brukseli i Kijowie zapowiadał, że sankcje to tylko kwestia czasu. Trudno jednak przyjąć za pewnik takie kroki USA. Amerykanie od dawna straszą sankcjami, ale nie idą za tym realne działania. Wydaje się, że ponowne podniesienie tematu Nord Stream 2 jest raczej element w politycznej grze Trumpa z Rosją i chyba przede wszystkim Niemcami.

Stany Zjednoczone od dawna są przeciwnikiem Nord Stream 2. Wynikało to jednak głównie z powodów geopolitycznych. USA wskazywały, że gazociąg mocniej uzależni część Europy od Rosji, a zyski ze sprzedaży gazu Moskwa przeznaczy na zbrojenia. Teraz jednak coraz istotniejszy wpływ na stanowisko Waszyngtonu ws. Nord Stream 2 mają kalkulacje czysto biznesowe. Chodzi oczywiście o rosnący eksport amerykańskiego LNG na rynek europejski. Podczas majowej wizyty w Brukseli sekretarz energii Rick Perry porównał amerykański gaz do amerykańskich żołnierzy wyzwalających Europę od niemieckich nazistów. Eksport LNG z USA do Europy ciągle i wyraźnie rośnie. Wynika to nie tylko z rosnącego potencjału eksportowego Amerykanów (kolejnych uruchamianych terminali nad Zatoką Meksykańską), ale też znacznego spadku cen spotowych LNG w Azji. To czyni Europę bardzie atrakcyjnym rynkiem zbytu, zwłaszcza, że koszty transportu na Stary Kontynent są niższe niż na azjatycki Daleki Wschód. Wpływ na przekierowanie coraz większych ilości LNG z Azji do Europy ma też z pewnością wojna handlowa USA z Chinami.