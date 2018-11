USA: Strzelanina w szpitalu, są ofiary. Mer Chicago: To twarz i działanie szatana

Mer Chicago Rahm Emanuel mówił dziennikarzom, że to kolejny smutny dzień w historii miasta. "Chicago straciło lekarkę, asystentkę- farmaceutkę oraz policjanta. Każdy z nich robił to co robi codziennie, to co kocha robić. To łzy padające na duszę naszego miasta. To twarz i działanie szatana"- powiedział.