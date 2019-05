USA: Strzelanina w szkole, nastolatek nie żyje

Do strzelaniny doszło w STEM School Highlands Ranch na przedmieściach Denver. Dwóch uzbrojonych uczniów weszło do budynku i zaczęło strzelać do osób znajdujących się w klasach gimnazjalnych. W ciągu dwóch minut na miejsce przyjechały wozy policyjne. - Policjanci byli na miejscu niemal natychmiast, bo mamy posterunek niedaleko szkoły, w okolicy był też patrol. Dwaj podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni na aresztu - informowała zastępczyni szeryfa Holy Nicholson-Kluth.