USA przeciwko referendum w Donbasie. Będzie nielegalne!

"Biały Dom wydał oświadczenie w tej sprawie i odrzuciłtę propozycję. Żadnego referendum nie może tam być, nie może być ono legalne" - oświadczył w telewizyjnym wywiadze przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych ds. Ukrainy Kurt Volker.

W wywiadzie dla stacj telewizyjnej 112 Ukraina Volker jasno podkreślił, że nia ma mowy, aby Waszyngton zgodził się na wspólne z Rosją zorganizowanie referendum.

Volker zapewnił również, że po szczycie Trump - Putin, który odbył się w Helsinkach, nie doszło do żadnych zmian w polityce wobec Ukrainy.

"Istnieje znacząca różnica w stanowiskach w kwestiach Krymu i Ukrainy. Nie ma żadnych ruchow dotyczących możliwego uznania aneksji Krymu, nie ma ruchów w sprawie wschodniej Ukrainy" - ośwadczył.

Jednocześnie amerykański wysłannik przypomniał, iż USA ma jasne stanowisko wobec rozmieszczenia na Ukrainie międzynarodowych sił pokojowych pod egidą ONZ.

"Rosja zatrzymała się na stanowisku, które wyraziła w ubiegłym roku, że popiera siły pokojowe, które zajmowałyby się wyłącznie ochroną misji OBWE. To nie wstwarza warunków do dalszej realizacji mińskich porozumień. My potrzebujemy prawdziwej misji międzynarodowej, która zapewni bezpieczeństwo, wycofanie ciężkiego uzbrojenia, kontrolę nad ukraińską granicą i warunki, które umożliwią wybory lokalne i powrót ludzi do domu" - podkreślił Volker.

mor/112.ua/Fronda.pl