USA: Nie chcemy konfliktu na Półwyspie Koreańskim

Fot. Gage Skidemore cc by sa 20/flickr

Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson powiedział, że USA będą współpracowały z Chinami, aby uniknąć konfliktu na Półwyspie Koreańskim.

Tillerson rozmawiał z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi i oznajmił: „Będziemy współpracować, aby upewnić się, czy nie możemy doprowadzić do zmiany stanowiska przez rząd w Pjongjangu (...) i odejścia od budowy broni jądrowej”.

Dodał, że USA będą robiły wszystko by nie doprowadzić do konfliktu. Chiński szef dyplomacji powiedział z kolei, iż „Możemy albo postanowić, że pozwolimy, aby sytuacja się pogarszała i doprowadziła do konfliktu, albo wrócić na słuszną drogę negocjacji”.

Prowokacje Korei Płn spowodowały rozmieszczenie przez USA w zeszłym tygodniu systemu obrony przeciwrakietowej THAAD.

krp/PAP, Fronda.pl

18.03.2017, 13:46