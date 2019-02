USA nadal za dzieciobójstwem noworodków

Marcin 28.2.19 19:29

Dziwne, jedyne co wychodzi hameryce to wojny o demokrację... powinni zatem dbac o kazde nowe mięso armatnie, nawet kalekie, bowiem kaleka zza fotela przy kompie obsłuzy drona który zbombarduje na raz 70 kobiet i dzieci, jak to było ostatnio w południowej Syrii... ale o tym cisza na frondelku ;)