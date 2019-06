USA: Kard. Cupich szokuje, mówiąc o Komunii dla zbrodniczych polityków

A jednak są tacy amerykańscy hierarchowie, którzy uważają to za... błąd. Arcybiskup Chicago, kard. Blase Cupich, publicznie skrytykował bp. Paprockiego. Potraktował przy tym Eucharystię w haniebny sposób. - Myślę, że nakładanie sankcji byłoby przeciwskuteczne, to po prostu nie zmieni poglądu żadnego człowieka - stwierdził. - Co więcej to zaciemnia fakt, że wybrany polityk musi liczyć się z sądem Bożym, a nie tylko sądem biskupim - dodał. Jak stwierdził kard. Cupich, jego zdaniem biskup powinien po prostu nauczać, jakie jest stanowisko Kościoła.