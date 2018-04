USA i sojusznicy uderzyli w Syrii. Koniec pierwszej fazy nalotów

Trafionych zostało co najmniej kilkanaście celów. W uderzeniu udział wzięły poza USA również Wielka Brytania oraz Francja. O rozpoczęciu ataku poinformował około godziny 4:30 czasu polskiego prezydent Doland Trump mówiąc:

„Wydałem rozkaz rozpoczęcia precyzyjnych uderzeń z powietrza na cele w Syrii w ramach odwetu za domniemany atak z użyciem gazu, który spowodował 7 kwietnia śmierć co najmniej 60 osób”.

W orędziu narodowym w Białym Domu poinformował, że akcja jest w toku. Podkreślił też, że ataków nie byłoby, gdyby nie fakt, że Rosja poniosła porażkę w swoich planach powstrzymania el-Asada przed sięgnięciem przez niego po broń chemiczną.

Brytyjska premier Theresa May podkreśliła, że nie było innej alternatywy niż użycie ognia i dodała:

„Wieczorem upoważniłam brytyjskie wojsko do prowadzenia skoordynowanych, precyzyjnych nalotów, które mają zniszczyć infrastrukturę związaną z bronią chemiczną. Ma to odstraszyć reżim Baszara al-Asada jej używania”.

Atak popierany jest przez NATO. Szef Sojuszu w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że ograniczy to możliwości reżimu w Damaszku do przeprowadzania zamachów na Syryjczyków z użyciem broni chemicznej:

„To jest niedopuszczalne i osoby stojące za atakami z użyciem broni chemicznej powinny być pociągnięci do odpowiedzialności”

- podkreślał Jens Stoltenberg.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że atak miał na celu obiekt wojskowy, gdzie syryjski rząd miał mieć zapasy substancji chemicznych. Atak przeprowadziły cztery odrzutowce Tornado rakietami Storm Shadowm na terenie wojskowym, około 15 km na zachód od Homs, w dużej odległości od miejsc zamieszkiwania ludności.

The Damascus sky lights up with surface-to-air missile fire as the US, UK and France launched an attack on Syria targeting Assad regime facilities early Saturday morning, AP image shows. https://t.co/0IQGn4QmUP pic.twitter.com/wNZmFdwhJW

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka syryjskie władze zdążyły ewakuować przed kilkoma dniami broń chemiczną ze składów, na którą atak przypuściły USA, jednak gen. Dunford stwierdza, że „nic mu o tym nie wiadomo”.

Podkreślił, że cele tak dobrano, aby nie doszło do kolizji z siłami Rosji i aby uniknąć ofiar wśród cywilów. Gen. Dunford zaznaczał:

„Powiadomiliśmy Rosjan, że będziemy wykorzystywać syryjską przestrzeń powietrzną, ale nie koordynowaliśmy i nie uzgadnialiśmy z nimi naszej operacji”.

SecDef #Mattis and Chairman of the @TheJointStaff, #GenDunford, brief reporters on the current U.S. air strikes on #Syria during a joint press conference at the #Pentagon. pic.twitter.com/AK5zacGr2K

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 kwietnia 2018