USA chwalą Polskę i ostrzegają Europę przed Nord Stream 2

„Polska podjęła dobrą decyzję, rozbudowując terminal LNG, ograniczając uzależnienie od rosyjskiego gazu, zwiększając import z innych krajów, w tym USA”- powiedział amerykański sekretarz do spraw energii, Rick Perry na pierwszym unijno-amerykańskim forum energetycznym. W debacie uczestniczą przedstawiciele polityki i biznesu z obu stron Atlantyku, Polskę reprezentuje między innymi pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Przedstawiciel USA zapowiedział dalsze zwiększenie dostaw gazu skroplonego do Europy. Skrytykował Rosję oraz projekt Nord Stream 2. Na uwagę zasługują również słowa Perry'ego na temat Polski. Amerykański polityk pochwalił nasz kraj za energetyczną strategię.

„UE jest największym na świecie importerem gazu ziemnego. USA jest największym na świecie producentem gazu ziemnego. (…) Eksportujemy LNG do 35 krajów na pięciu kontynentach. USA ma to, czego potrzebuje Europa – ogromną ilość czystego i przystępnego cenowo gazu ziemnego i jesteśmy gotowi, chcemy, możemy dzielić się nim z każdym kontynentem, z każdym krajem na tym kontynencie”- podkreślił Rick Perry podczas forum energetycznego. Jak wskazał, import LNG z USA będzie mieć korzystny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Europy.

„Mam na myśli dywersyfikację energetyczną. Chodzi o dywersyfikację dostaw, krajów dostarczających surowiec i dróg dostaw energii. To, co oferujemy dla każdego kraju potrzebującego energii, to swoboda wyboru”-podkreślił sekretarz ds. energii. Perry zwrócił uwagę, że USA pozwolą w ten sposób krajom Unii Europejskiej uniezależnić się od Federacji Rosyjskiej. Rosja- podkreślił sekretarz- wykorzystuje energię w grach politycznych przeciwko innym krajom.

"Jesteśmy solidnym dostawcą. Uważamy, że zakup gazu z USA to bardzo atrakcyjny wybór, na pewno dla naszych przyjaciół w Europie"- przekonywał.

Rick Perry skrytykował projekt budowy gazociągu Nord Stream 2.

"Ten projekt wleje rosyjski gaz w samo serce Zachodniej Europy, wzmacniając Rosję, powodując że unijne kraje nadal będą zależne od jej dobrej woli"-ocenił amerykański polityk, chwaląc państwa, które starają się uniezależnić od rosyjskiego gazu- m.in. Polskę.

"Dobra decyzja Polski, która rozbudowuje terminal LNG, redukując swoją zależność od dostaw gazu z Rosji, zwiększając import z innych krajów, w tym z USA"-stwierdził.

Chodzi o rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, która współfinansowana będzie z unijnego budżetu. Na ten cel zostanie przekazanych prawie 128 milionów euro.

Na przykład Polski wskazywała też Komisja Europejska, informując o pierwszym unijno-amerykańskim forum energetycznym i podkreślając, że Unia wspiera rozwój infrastruktury do odbioru skroplonego gazu. W nawiązaniu do importu amerykańskiego gazu poinformowała, że wzrósł on znacznie od ubiegłego roku o 272 procent. W marcu tego roku odnotowano najwyższy wolumen w historii.

yenn/PAP, Fronda.pl