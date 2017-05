USA będą stanowczo reagować na agresję Kremla na Ukrainie

reklama

fot. Specialist Steven Hitchcock, U.S. Army, lic. cc0 reklama

Nowa amerykańska administracja będzie o wiele bardziej stanowczo reagować na rosyjską agresję w związku z jej ingerencją w Europie, a mianowicie na Ukrainie, lub w związku z jej współpracą z Talibami czy reżimem syryjskim.

O tym poinformował senator republikanin John McCain w wywiadzie dla „Głosu Ameryki”.

„Teraz prezydent otoczył się zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, pragnącym podjąć kroki, które podniosą cenę dalszej rosyjskiej agresji czy tzw. awanturnictwa… Musi być wysoka cena za działania, które szkodzą demokracji i interesom USA. Obecny zespół ds. bezpieczeństwa narodowego, który był na polu bitwy czy stał na czele operacji w ciągu ostatnich pięciu lat. Myślę, że kielich jest już przepełniony i cieszę się, że przynajmniej na razie prezydent już dawno uważnie słucha jego rad”, – uważa McCain.

Jak wiemy, wcześniej senator informował, że Ukraina odzyska okupowane ziemie w tym roku. „Widzę, że współpraca pomiędzy naszymi krajami jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa granic Ukrainy. W 2017 roku pokonamy najeźdźców i wypędzimy ich tam, skąd przyszli. Putinowi zaś chcę powiedzieć, że już nigdy nie uda mu się odebrać Ukraińcom wolności i niepodległości”, – powiedział McCain.

Wyraził też przekonanie, że Rosja powinna wykonywać mińskie porozumienia, na które sama się zgodziła.

„Nie sądzę, że mińskie porozumienia muszą ulec zmianom, lecz zachowanie Rosji powinno się zmienić, aby wykonywała porozumienia, z którymi się zgodziła. Odważni Ukraińcy giną każdego dnia. Co się tyczy USA, to USA zarówno jak i inne kraje mogą dołączyć do formatu negocjacji, jednak Ukraina, która ma demokratycznie wybraną przez naród ukraiński władzę, – ona właśnie musi być tym, kto jest dołączony do kluczowego porozumienia między Ukrainą i Rosją”, – powiedział McCain.

Jak wiemy, od kwietnia 2014 roku w Donbasie trwa zbrojny konflikt. Ukraina i Zachód oskarżają Rosję o wsparcie bojowców w Donbasie i żądają od niej wykonania mińskich porozumień, których celem jest zaprzestanie działań bojowych i uregulowanie sytuacji w Donbasie. Rosja odrzuca oskarżenia o wsparcie separatystów.

Przypomnimy, wcześniej grushevskogo5.com informowała, że Sergij Taruta ogłosił plan odzyskania Donbasu.

Jagiellonia.org

4.05.2017, 7:45