USA: Aresztowano 29-latkę, która szpiegowała dla Rosji!

Jak poinformowało dziś ministerstwo sprawiedliwości USA, aresztowana została 29-letnia Rosjanka, Maria Butina. Mieszkająca w Waszyngtonie kobieta miała szpiegować dla Rosji!

Według Departamentu Sprawiedliwości USA celem Butiny było zinfiltrowanie amerykańskich organizacji politycznych na czele z Narodowym Związkiem Strzeleckim. Co zaskakujące, miała też ona w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku starać się doprowadzić do spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z kandydatem do otrzymania nominacji Partii Republikańskiej Donaldem Trumpem.

Trump nie jest wymieniony z nazwiska w zarzutach ministerstwa, jednak eksperci prawni uważają, że zarzuty wobec Butiny nie pozostawiają wątpliwości – jej zabiegi stanowiły część wyrafinowanej operacji rosyjskiego wywiadu.

W latach 2015-17 działała też pod kierownictwem rosyjskiego funkcjonariusza rządowego wysokiej rangi, którym wedle „New York Times” był Aleksaner Torszyn. To powiązany z Kremlem i rosyjską zorganizowaną przestępczością były wiceszef banku centralnego Rosji, przedstawiający się jako zwolennik posiadania broni palnej. Spotkał Trumpa w trakcie kampanii w 2016 roku.

Maria Butina od niedzieli przebywa w areszcie śledczym. Jutro ma mieć miejsce posiedzenie sądu federalnego, a sędzia nie zgodził się na zwolnienie jej za kaucją.

