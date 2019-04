Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie

Już dziś do grobu św. Wojciecha pielgrzymowali młodzi. „Jest to pielgrzymka młodych i w ten sposób możemy wyrazić swoją wiarę bardziej niż na co dzień, bardzo mi się podoba atmosfera, pogłębiamy swoją wiarę, to jednoczy młodych ludzi, to dla mnie ważne spotkać się z tymi ludźmi i być tutaj” – mówią młodzi. „Święto młodych to taka dobra lekcja o św. Wojciechu. Chcemy promować jego postać, a przez to uczyć się wytrwałości. Dzisiaj, w czasach, które Papież nazywa czasami kultury tymczasowości - gdzie chciałoby się wszystko bardzo szybko, na teraz, czasami na skróty zdobyć – św. Wojciech uczy właśnie takiej wytrwałości w dążeniu do celu” - dodaje diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Wojciech Orzechowski.

Archidiecezja gnieźnieńska świętuje. Rozpoczęły się tam uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha. Potrwają do niedzieli, a ich głównym punktem będzie suma odpustowa na placu przy katedrze.

Tegoroczne uroczystości mają szczególny charakter z uwagi na jubileusze. „One będą już nas wprowadzały powoli w uroczystość 40-lecia pobytu Papieża Jana Pawła II, pierwszej pielgrzymki, także do Gniezna, tego wołania o Ducha Świętego: «Weźmijcie Ducha Świętego», więc myślę, że to będzie też dla nas okazja do tego, by się przygotować do tych wydarzeń czerwcowych” - mówi prymas Polski abp Wojciech Polak.

Uroczystości związane są także z 70. rocznicą ingresu kard. Stefana Wyszyńskiego do katedry oraz 30. rocznicą istnienia gnieźnieńskiej Caritas. Do wydarzeń sprzed lat nawiązuje również wystawa w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. „Zgromadziliśmy pamiątki po zjeździe biskupów z 1919 roku, zdjęcia z tamtego czasu, artykuły, pamiątki po Prymasie, które właściwie są u nas na stałe, ornat Jana Pawła II, w którym odprawiał w Gnieźnie Mszę św., bieliznę kielichową, mszały których używał” - mówi dyrektor muzeum ks. Jarosław Bogacz.

W uroczystościach co roku biorą udział pielgrzymi z Polski i zagranicy, duchowni, przedstawiciele władz oraz reprezentanci środowisk naukowych i kulturalnych.

