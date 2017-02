Uroczyste przekazanie Seicento i bunt widzów kablówek

reklama

Fot. Youtube reklama

I stówka być może poszła w błoto, bo tyle właśnie Tomasz Lis wpłacił, jak sam oświadczył, na Seicento dla młodego i wystraszonego państwem PiS kierowcy. Zbiórka już się ponoć zakończyła, ubaw był po pachy, że rządowi się wściekają, choć tak wcale nie było, ale właśnie nie bardzo wiadomo, co się stało z kwotą ponad 150 tysięcy złotych, które wpłacono na konto jakiegoś faceta, też wzburzonego oczywiście zamachem na młodego kierowcę dokonanego przez piratów drogowych z BOR*.

Człowiek ten na razie zamilkł, ale być może nie jest tak źle i już szykuje przelew dla Sebastiana K. Może właśnie trwają jakieś poważne rozmowy z Borysem Budką, żeby tę kasę, przecież niemałą, jakoś tak publicznie przekazać pokrzywdzonemu, żeby były wywiady i uśmiechy, kwiaty, słowa otuchy, a odrzucona brutalnie przez TVP aktorka, z przełomowej dla światowej kultury "Klątwy", coś na przykład zaśpiewała Sebastianowi albo zagrała przed nim jakąś scenę, która doda otuchy podejrzanemu przez aparat represji, a tak naprawdę bohaterowi naszych nowych czasów: oto ten co się nie bał i wjechał w katoli. Pozostaje już tylko wystawić sztukę "Crash", w której kolejna wybitna, młoda i zdolna, wezwie bohatera do poświęcenia się w imię wolności.

Głupota udziela się nawet myślącym czasami lewakom, takim jak Jacek Żakowski, ale może rzeczywiście jest tak, że coś co jest obleśne i bluźniercze pozwala niektórym osiągnąć kulturowy orgazm, a być może i ten tradycyjny. Choć to chyba byłoby zbyt banalne. Tradycyjne orgazmy wśród liberalnych elit to przeżytek, na pewno mają jakieś nowe formy zaspokajania swojego popędu. No, ale jeśli jednak, ten pomysłodawca zbiórki, zagrał na nosie różnej maści lewakom, szaleńcom i zwykłym durniom, to teraz nie będzie już tak łatwo zebrać jakąkolwiek kasę na ofiary systemu PiS. Chyba że..... pojawi się Borys Budka! Nie wiem skąd to przekonanie, ale ten człowiek ma taką empatię w wyrazie swojej twarzy, że "metoda na wnuczka" to pikuś. Każdy Budce da kasę na wszystko. To pewne, więc kolejne stówki od redaktorów z TOK FM tym razem nie pójdą na marne.

W cieniu tych wielkich i poważnych protestów (protest kobiet z garnkami 8 marca w Katowicach**), marsze w obronie sędziów ("Pendrive dla każdego!), tlą się gdzieś głębiej w sieci protesty mniej dostrzegane, a jakże piękne i wolnościowe. O jednym z nich dowiedziałem się od znajomego z FB, więc słów kilka na ten temat. Mniejsza o samą stronę internetową dotyczącą różnych protestów w dziesiątkach różnych spraw, ale właśnie na niej pojawił apel wzywający telewizje kablowe w Polsce do usunięcia z pakietów wszystkich kanałów TVP i Polskiego Radia. Apel wisi już okrągły miesiąc i podpisało się pod nim ponad 8000 osób. Jak to jest klikane, nie wiadomo. Ich zdaniem, operatorzy mają usunąć propagandę PiS w każdej postaci. Abonentów sieci kablowej TV jest w Polsce co najmniej 5 milionów, więc na razie - powiedzmy sobie szczerze - szału nie ma, ale jednak ludziom się chce.

Tekstu apelu nie ma sensu przytaczać, kto chce ten do niego dotrze***. Nie wiadomo jedynie tak do końca, czy wzywający do kasacji TVP i PR z kablówek chcą, by to tylko im wycięto z pakietów państwo PiS, czy też ma to być zabieg powszechny, czyli sio z kabla po całości. I tu pojawia się problem z pogranicza psychologii i psychiatrii. Jeśli bowiem "Zniesmaczeni Obywatele III RP" żądają od telewizji kablowych, by to tylko ich odcięto od sygnału PiS, to co się z nimi dzieje, jaki jest ich stan?! Jest tu kilka hipotez. Albo kanały TVP, same się im włączają, choć nie chcą ich wcale oglądać, albo mają - co jest przerażające - jakiś niemal atawistyczny odruch wciskania pilota z TVP1, albo sama świadomość tego, że w tym elektronicznym pudełku może być coś od Kurskiego wywołuje u nich depresję. Być może jest tu jakiś spisek, może służby wzmacniają odpowiednie fale z "Wiadomościami" o 19.30., te fale działają na ośrodkowy układ nerwowy, potem od razu na mózg i zamiast cudownej Pochanke, z wizji straszy ich pisowski Ziemiec. Jest problem i to nie błahy. Ale osiem tysięcy ludzi da się przebadać, nawet bez sieci szpitali.

grzechg/salon24.pl

25.02.2017, 20:48