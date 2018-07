Urocza Rosjanka i broń, czyli jak szpieguje Putin

Oskarżona 17 lipca o to, że nie zarejestrowała się jako agentka prowadząca działalność na rzecz interesów obcego państwa (zgodnie z Foreign Agent Registration Act), Butina wcześniej infiltrowała opozycję rosyjską. Miała zaledwie 22 lata, gdy zjednoczyła główne działające dotychczas grupy zwolenników powszechnego prawa do noszenia broni.

Przed wyborami do Dumy w grudniu 2011 powstała grupa pod nazwą Prawo do Noszenia Broni. Butina przyjechała do Moskwy z Barnaułu i zadziwiająco szybko i łatwo zjednoczyła luźno działające dotychczas i słabe grupy zwolenników łatwego dostępu do broni. Byli świetnie zorganizowani i hojnie finansowani. Ktoś za nimi stał. Mieli też sojuszników politycznych. Senator Aleksandr Torszyn w lipcu 2012 ogłosił plan wprowadzenia prawa, które poszerzy dostęp do broni. Ale to nigdy nie przeszło. Projekt wysunięty przez Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji odpadł już podczas pierwszego czytania w Dumie w 2013 r. Ale współpraca Torszyna z Butiną przetrwała aż do czasów, gdy Rosjanka pojechała na studia do USA, wcześniej rezygnując z kierowania organizacją Prawo do Noszenia Broni. Organizacja w Rosji podupadła i w marcu tego roku straciła nawet legalny status, podczas gdy jej założycielka zajęła się infiltracją NRA w USA. Wiele wskazuje na to, że Prawo do Noszenia Broni powstało, by móc infiltrować opozycję rosyjską, a potem przekierowano jego aktywność na amerykańską NRA. Butinę popierał m.in. Aleksiej Nawalny, sam zwolennik prawa do posiadania broni. W 2014 roku oferował jej poparcie w staraniach o członkostwo w Izbie Publicznej, konsultacyjnym organie rządu. Z kolei Ilja Ponomariow przemawiał na dorocznej konferencji Prawa do Noszenia Broni w 2013 r. Ponomariow był członkiem honorowym organizacji, obok innego znanego opozycjonisty Andrieja Dunajewa oraz Torszyna i Władimira Żyrinowskiego.

Sprawa działalności Prawa do Noszenia Broni przypomina klasyczną dla rosyjskiej bezpieki prowokację. Wykorzystano oczekiwania społeczne, szczególnie duże wśród przeciwników reżimu, by infiltrować opozycję za pomocą sterowanej organizacji. Przy okazji skanalizowano aktywność zwolenników prawa do noszenia broni. Doświadczenia wykorzystano następnie na odcinku zagranicznym.

Warsaw Institute