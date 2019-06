Uri Awneri: Czego w Izraelu uczą o Polakach

zz 25.6.19 17:40

co najbardziej dociera do ludzi? sztuka masowa !!!! FILMY FABULARNE !!! o prawdziwej historii Polski, o Pileckim, o Karskim, o Enigmie, o Hołdzie Ruskim, o Kłuszynie, o Kampani Wrześniowej, o Pakcie Ribentrop-Mołotow. Z takich filmów, w doborowej obsadzie(nie żałować na gwiazdy z hollywooda), z efektami specjalnym (mamy już swoich specy, choćby ci od Wiedźmina), scenariusze są już praktycznie gotowe (prawdziwe wydarzenia, życiorysy), ludzie dowiedzą się więcej niż byśmy Darem Młodzieży po lądzie nawet pływali albo nim latali. Film to, jak zauważył sqrwiel stalin, najważniejsza ze sztuk. Co by o stalinie nie gadać, to oprócz tego ze był sługusem belzebuba, ale o tym co trafia do ludzi rozkminił już w tatach 30tych. ub. wieku. Dwa, trzy filmy o prawdziwej historii Polski (z adnotacją "OPARTE NA PRAWDZIWEJ HISTORII") i z łotra narodów, jakim chcą z nas zrobić, stajemy się bohaterami, jakimi z natury jesteśmy!!!!