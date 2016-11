Urban: Matka powinna mnie wyskrobać? Terlikowski odpowiada

reklama

Fot. Wikipedia, YouTube

Jerzy Urban słynie od jakiegoś czasu z absurdalnych i wulgarnych materiałów filmowych na swoim kanale na Youtube. Tym razem postanowił zapytać, a jakże, o aborcję.

Urban zadał w swoim filmie pytanie Tomaszowi Terlikowskiemu. Zapytał, "czy dobrze by się stało, gdy by jego matka go wyskrobała":

Na odpowiedź Tomasza Terlikowskiego Urban nie musiał długo czekać. Oto, co na swoim profilu na portalu facebook napisał na ten temat T. Terlikowski:

"Odpowiadam Jerzemu Urbanowi. Oczywiście nie byłoby lepiej, gdyby został Pan zabity przez własną matkę. Życie każdego człowieka ma niepowtarzalną wartość, nikogo nie wolno zabijać, i nie wyłącza z tego prawa fakt, że ktoś kiedyś w przyszłości może robić złe rzeczy. I wreszcie każdy, aż do momentu śmierci, ma możliwość nawrócenia i zawrócenia z drogi, którą kroczy. I panu także tego życzę. Jeszcze nie jest za późno!"

Fronda.pl

4.11.2016, 13:55