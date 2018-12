Urban dostał po kieszeni! Wreszcie odpowie za swoje bluźnierstwa?

Karykatura Chrystusa, będąca przedmiotem procesu, ukazała się na pierwszej stronie „Nie” w sierpniu 2012 roku. Sześć osób złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury w związku z naruszeniem artykułu 196 Kodeksu karnego, dotyczącego obrazy uczuć religijnych. Jak wskazano, „zabiegi autora ilustracji nadały jej prześmiewczy, lekceważący i pogardliwy charakter”.

Jerzy Urban nie przyznawał się do winy, przekonywał, że nie rozumie pojęcia "obrazy uczuć religijnych", gdyż "uczuć" obrazić nie można. Zdaniem dziennikarza, stanowisko zaakceptowane w akcie oskarżenia to „drastyczne oskarżenie wolności słowa i dowód na to, że Polska jest krajem wyznaniowym, takim jak Arabia Saudyjska czy Iran”.